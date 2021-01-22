تنفيذ خطة لتامين طريق بغداد - كركوك وحماية الفرق الهندسية التي تقوم باعمال صيانته

2021/01/22 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شرعت قوة عسكرية من الفرقة الخامسة للجيش بتنفيذ خطة تأمين وحماية الكوادر الهندسية التي تقوم باعمال صيانة وتأهيل طريق بغداد – كركوك .وقال مصدر اعلامي في الفرقة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن قوة عسكرية باشرت بتنفيذ خطة تامين طريق بغداد - كركوك من خلال نشر دوريات راجلة ومتحركة ضمن قواطع المسؤولية لحماية الكوادر الفنية والهندسية التي تنفذ مشروع تأهيل وصيانة الطريق الحيوي الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية المتضرر بشكل كبير جراء زيادة حمولة الشاحنات التجارية واصبح مسرحاً للحوادث المرورية المميتة.واضاف ان الخطة تهدف الى تأمين تسريع انجاز اعمال الصيانة تحت غطاء امني محكم لتفادي اي اعتداءات او حوادث ارهابية او تخريبية تطال الكوادر العاملة ./انتهى

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