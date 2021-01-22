2021/01/22 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

يواجه الكثيرون مشكلات في النوم، ما يدفعهم للبحث عن السبل الأكثر نجاعة للتغلب على هذا الأمر الذي قد يعيق حتى أبسط الممارسات اليومية.

ويمكن القول إن الحصول على ليلة نوم جيد ليس بالأمر السهل بالنسبة للكثيرين، لكن خبيرة النوم أوليفيا أريزولو كشفت عن “حيلة بسيطة” يمكن للجميع استخدامها للحصول على قسط كبير من الراحة، إلى جانب روتين نوم مكون من 10 خطوات يجب على الجميع اتباعه.

وتتمتع أوليفيا أريزولو، القادمة من سيدني، بخبرة 10 سنوات في مساعدة الناس على الحصول على أفضل نوم ليلي على الإطلاق، ونصيحتها الأولى هي تناول مكمل أوميغا 3.

وتشير أوليفيا إلى دراسات تربط بين قلة الراحة والنظام الغذائي، ونقص الأحماض الدهنية المرتبطة بنوعية النوم.

وتقول خبيرة النوم الأسترالية إنه لا يهم ما إذا كانت أوميغا 3 تأتي من خلال مكمل غذائي أو عن طريق تناول أطعمة غنية بهذه العناصر الغذائية.

وفي حديثها عبر مقطع فيديو نشرته على “إنستغرام”، قالت أوليفيا: ” وجدت دراسة حديثة أن مكملات أوميغا 3 دون أي تغييرات أخرى يمكن أن تدعم الفرد في النوم لساعة إضافية”.

وأوضحت أن نقص أوميغا 3 يمكن أن يساهم في نقص الميلاتونين، هرمون النعاس، في حين أن مكمل جسمك به يمكن أن يدعم مستويات الميلاتونين لديك، ويقلل من قلقك ويجعلك تشعر بالنعاس.

وأشارت خبيرة النوم إلى أنه يمكنك العثور على أوميغا 3 في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية بينها السلمون بالإضافة إلى أسماك الماكريل والتونة والسردين الغنية بالأوميغا 3.

ويمكن أيضا العثور على أوميغا 3 في المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حيلة بسيطة” للحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حيلة بسيطة” للحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).