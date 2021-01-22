العمليات المشتركة تتعهد بكشف الجهات التي ساعدت الانتحاريين في الدخول الى بغداد

2021/01/22 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شددت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، على الكشف عن الجهات التي ساعدت الانتحاريين في الدخول الى العاصمة بغداد، وتقديمهم للعدالة، مؤكدة ان بغداد آمنة، والقوات الأمنية قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم.

وذكر الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، اليوم (22 كانون الثاني 2021)، إنه "فور حدوث التفجيرين الإرهابيين، كانت هناك سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كما يحدث في الكثير من بلدان العالم، حيث باشرت القوات الأمنية بأسلوب جديد لاسيما في العاصمة بغداد".

واضاف أن "ما حدث هو خرق أمني، ونحن نعمل للوصول الى أسباب هذا الخرق، وكيف حدث، ومن هي الجهات التي ساعدت هؤلاء الإرهابيين في الوصول الى هذا المكان".

واوضح، أن "الضغط الكبير الذي مارسته القوات الأمنية على الارهابيين كان له تأثير كبير، لاسيما في الايام القليلة الماضية، حيث تم قتل وإلقاء القبض على عدد كبير منهم، كما تم الحصول على معلومات مهمة بشأنهم"، وتابع، أن "هذا الضغط دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، لاسيما العملية الانتحارية في بغداد، لإيصال رسالة بأن العاصمة ليست آمنة".

وتابع الخفاجي أن "العاصمة بغداد آمنة، وقواتنا الأمنية وقدراتها وامكانياتها قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم وتم إتخاذ العديد من الإجراءات المهمة بعد الخرق الأمني الذي حدث".

واكد على انه "سيتم القبض على من ساعد هؤلاء الإرهابيين في الدخول الى العاصمة بغداد، وتقديمهم للعدالة"، داعيا "المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالة مشبوهة قد يراها أمامه، حيث لا بد من أن يكون الحس الأمني للمواطن عاليا، لكي لا نصبح أهدافا سهلة للتنظيمات الإرهابية".

واضاف، إن "عصابات داعش لا تمتلك القدرة لمواجهة قواتنا الأمنية وما نقوم به من ضغط على هذه المجموعات الإرهابية يدفعها الى محاولة خرق الأمن، ولكننا الآن في مرحلة إنهاء وجود عصابات داعش من الوجود، ونحن مصممون على ذلك".

ا.ح

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