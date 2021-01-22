اجراءات أمنية مشددة من عمليات بغداد.. أحذروا من التواجد في الأماكن المكتظة

2021/01/22 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر امني من داخل عمليات بغداد، الجمعة، اتخاذ اجراءات مشددة في العاصمة، لوجود معلومات عن امكانية شن هجمات ارهابية في الاماكن المكتظة.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (22 كانون الثاني 2021) ان "بغداد تشهد اليوم اجراءات امنية مشددة انتشار كثيف لقوات الامن في بعض المناطق خاصة التي تشهد تجمعات"، محذرا "المواطنين من التواجد في الاماكن المزدحمة لوجود معلومات عن تنفيذ هجمات ارهابية".

ورجح المحلل السياسي حيدر سلمان، أن يشهد العراق المزيد من التفجيرات خلال الايام المقبلة، مؤكدا أهمية فتح قنوات تواصل مع الحكومة الأميركية الجديدة.

وقال سلمان في تصريح خص به NRT عربية ان "تفجيرات منطقة باب الشرقي تحمل طابعا سياسيا، في الادارة الاميركية الجديدة، التي سبق وان اعلنت مضيها باعادة الاتفاق النووي الايراني وتخفيف الضغوط على المعسكر الشرقي والمعروف عن العراق هو نقطة اللتقاء بين المعسكر الشرقي و الغربي".

واضاف أن "العراق لم يشهد اي تفجيرات طيلة حكم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واليوم الاول لحكم الرئيس المنتخب جون بايدن حدث تفجير في العراق وهذه رسالة من قبل بعض الاطراف".

وتابع، "ان هذه الاطراف هي السعودية والامارات واسرائيل التي كانت مؤيدة للرئيس الاميركي السابق واليوم تهدف الى دخول المباحثات مع ايران عبر رسائل عدة".

واشار الى ان "العراق سيشهد في الايام المقبلة سلسلة تفجيرات اذا لم تفتح قنوات تواصل بين العراق والادارة الامريكيه بعيداً عن الصراعات التي تحصل بين الاطراف الاخرى"

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