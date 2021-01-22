2021/01/22 | 10:38 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 22 يناير 2021 | 10:13 صباحاً

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ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بتعاملات الجمعة

عاودت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الى الارتفاع في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الجمعة.



وجاء سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية، اليوم الجمعة، على النحو التالي: سعر بيع الدولار 146,000 سعر شراء الدولار144,000

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