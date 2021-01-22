2021/01/22 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود إن اساس اعلان الانتخابات المزمع اجراءها هذا العام، وخصيصتها انها اعلنت في قلب الانتفاضة من اجل اجهاضها من قبل نفس الجهات والاحزاب في الطبقة الحاكمة، وكخدعة لإخماد ثورة الجماهير المنتفضة.



وكانت الجماهير في حالة تصويت لمدة 6 اشهر ضد الحكومة واحزابها، لو لا اكتساح كورونا الذي اخرج الجماهير من ساحات الانتفاضة.



الجماهير صوتت على الانتخابات في 2018، واظهرت 80% رفضها لهذه الاحزاب بالعزوف عن المشارك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصويت الجماهير قد جرى وتم! - نادية محمود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصويت الجماهير قد جرى وتم! - نادية محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).