تزامنا مع قساوة الجو والضباب.. الحشد يكثف إجراءاته الأمنية ضمن قواطع المسؤولية

2021/01/22 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثفت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية تزامنا مع قساوة الجو والضباب الكثيف ضمن قواطع المسؤولية.

وقالت هيئة الحشد في بيان ان "قوات الحشد الشعبي، كثفت إجراءاتها الأمنية ضمن قواطع المسؤولية تزامنا مع قساوة الجو والضباب الكثيف ضمن قواطع المسؤولية".

واضاف البيان ان "هذه الإجراءات جاءت لإحباط أي محاولة تسلل قد تستغلها داعش تزامنا مع سوء الاحوال الجوية واستهداف أمن المواطنين".

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