يحيى رسول: لن نعود لنصب السيطرات واغلاق الطرق ونحتاج إلى جهد استخباري أعلى

2021/01/22 | 10:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الأجهزة الأمنية لن تعود إلى نصب السيطرات وإغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية، فيما اشار إلى الحاجة لمراجعة أمنية في العاصمة بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول، في مقابلة متلفزة تابعتها (7sky)، تعليقا على تفجير ساحة الطيران، إن “عملية أمنية كانت جارية في الكرخ وتوفرت لدينا معلومات عن وجود محاولة لإستهداف بغداد”، مبينا أن “الارهابيين استشعروا خطر وصول القوات الأمنية إليهم ونفذوا جريمتهم”.

وأضاف اللواء رسول، أن “القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق فوري وفي حال ثبوت مقصرية جهة امنية معينة سيتم اتخاذ اجراءات محاسبة مشددة”.

وأشار إلى أن “الجهد الاستخباري ناجح وينجح بضرب الإرهاب يومياً، وتم القضاء في اخر العمليات في ديالى على 42 ارهابياً بينهم قيادات”، داعيا المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء ماتقوله الشائعات التي تحدثت عن هجمات اخرى محتملة”.

وأكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة: “نحتاج إلى مراجعة امنية في العاصمة بغداد، ويجب ان تتوحد الرسالة الامنية والاستخبارية وتتوزع على بقية الاجهزة الامنية، ويجب عدم أهمال أية معلومة تصل للأجهزة الاستخبارية وربما معلومة واحدة تصل لمستوى القيام بعمل ارهابي”.

وفي معرض حديثه عن الاجراءات الامنية في الايام المقبلة بعد تفجير الطيران، أكد رسول رداً على التوقعات أن “الاجهزة الامنية مستنفرة وتسيطر على الوضع، ولن نعود لنصب السيطرات واغلاق الطرق بالحواجز الكونكريتية في الشوارع، ونحتاج إلى جهد استخباري أعلى”.

وافاد مصدر أمني، بأن الكاظمي أمر اثناء ترأسه اجتماعاً أمنياً طارئاً، بعد الانفجار الذي اوقع عدداً من الشهداء والجرحى، بـ”إجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية والاستخبارية المسؤولة عن منطقة حادث ساحة الطيران”.

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