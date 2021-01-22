تركيا توقف 14 عراقياً وسورياً بتهمة الانتماء إلى داعش

2021/01/22 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت القوات الأمنية التركية، 14 شخصاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، في ولاية صامصون شمالي البلاد.

وداهمت وحدات مكافحة الإرهاب التركية، 13 منزلاً بشكل متزامن، وأوقفت 4 سوريين و10 عراقيين بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفقاً لوكالة الأناضول.

وصادرت القوات الأمنية في العملية أجهزة رقمية ووحدات تخزين معلومات متعلقة بالمشتبهين.

يذكر ان قوات الأمن التركية أوقفت 35 عراقياً، من أصل 40 مطلوباً في العاصمة أنقرة، بتاريخ 29 كانون الأول 2020) في إطار تحقيقات ضد تنظيم داعش.

وتم توقيف 35 عراقياً خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات.

وكثفت السلطات التركية مؤخراً حملاتها لتوقيف المشتبهين بالانتماء لداعش، وتشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً منهم من العراقيين.

كما أوقفت السلطات الأمنية التركية، 11 عراقياً، في 4 كانون الأول 2020) في عملية ضد تنظيم داعش بولاية صامسون شمالي البلاد.

PUKmedia وكالات

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