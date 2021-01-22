أتلتيكو مدريد يبتعد بالصدارة بفوز مثير على إيبار

2021/01/22 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزٍ صعب حققه على حساب مضيفه إيبار بهدفين لواحد، في ختام الجولة 19 من المسابقة.

واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ممارسة هوايته في هز الشباك وأنقذ فريقه من كمين مضيفه إيبار وسجل هدفين بواقع هدف في كل شوط من المباراة ليقلب تأخر أتلتيكو بهدف نظيف إلى فوز ثمين رفع رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.

وتتبقى مباراتان مؤجلتان لأتلتيكو مقابل مباراة واحدة لكل من الريال وبرشلونة صاحب المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 34 نقطة.

وتقدم إيبار بهدف سجله حارس مرماه الصربي ماركو ديميتروفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12 ، ورد أتلتيكو بهدف سجله سواريز في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .

وتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

PUKmedia وكالات

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