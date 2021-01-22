2021/01/22 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تختتم اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، الجولة الـ (15) لمنافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات، اربعة لقاءات في بغداد، وخامس بأربيل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" الجولة تختتم اليوم بلقاء النفط والطلبة عند الساعة الواحدة ظهراً على ملعب التاجي، فيما يستضيف الصناعات فريق النجف في ملعب الصناعة عند الساعة الثانية طهراً، بينما يلتقي الزوراء والسماوة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثالثة والربع،ويستضيف أربيل الحدود على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الخامسة والنصف".

وأضاف،" وتختتم الجولة بلقاء مسائي كبير يجمع الجوية والشرطة في الساعة السابعة و45 دقيقة على ملعب الشعب الدولي، الفائز فيه سيحجز مقعد الصدارة".

النفط والطلبة..



الساعة الواحدة ظهرا..



وتبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

الصناعات والنجف..



الساعة الثانية ظهراً..



تسجل وتبث عند الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة الشباب سبورت

الزوراء والسماوة..



الساعة الثالثة والربع..



وتبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

اربيل والحدود..



الساعة الخامسة والنصف..



وتبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

الشرطة والجوية..



الساعة السابعة و45 دقيقة..



وتبث على قناة الشباب سبورت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ختام الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ختام الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).