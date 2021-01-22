العراق.. بغداد و 6 محافظات تسجل اليوم درجة حرارة دون الصفر مئوية

2021/01/22 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن بغداد، وأربيل، والسليمانية، وصلاح الدين، وديالى، وبابل، والموصل، ستسجل اليوم درجة حرارة تبلغ دون الصفر مئوية خلال الليل.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً بارداً مع بعض القطع من الغيوم".

وأشارت إلى أن "يوم غد السبت، سيكون الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

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