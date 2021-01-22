2021/01/22 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، أربعة مستشفيات في محافظة ديالى شرق البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح أربعة مستشفيات في ديالى العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح أربعة مستشفيات في ديالى العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).