بغداديون يتوافدون الى ساحة الطيران وايقاد الشموع لايزال مستمـرا

2021/01/22 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توافد العشرات من الاهالي والعوائل البغدادية الى موقع حادثة التفجير الارهابي في ساحة الطيران ، مع اولى ساعات صباح اليوم الجمعة ، تضامنا مع ذوي الشهداء ولتقديم العزاء والدعاء لشفاء الجرحى المصابين .كما لايزال ايقاد الشموع وتلاوة ايات من القران الكريم ، مستمرا منذ مساء ليلة امس الخميس وحتى الان ، ترحما على ارواح الضحايا المغدورين ./انتهى5

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