الكاظمي يجري تغييرات وتنقلات بعدد من مناصب الأجهزة الأمنية

2021/01/22 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإجراء تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية على خلفية التفجيرات التي طالت منطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

وأمر الكاظمي بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف بدلا منه، وإقالة مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية خلية الصقور عبد الكريم عبد فاضل وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

وشملت القرارات نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد، وإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.

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