بالصور .. السيارة الأكثر أمانًا في العالم ترحب بالرئيس “بايدن”

2021/01/22 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى “جو بايدن” اليمين الدستورية وأصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأربعاء، واستقل السيارة الأكثر أمنًا في العالم التي تسمى “الوحش” وتحمل رقم 46.

وهذه السيارة ليست جديدة، وكان الأمر كذلك بالنسبة للرئيس السابق “دونالد ترامب”، لأنها من سيارات ليموزين كاديلاك في أسطول “أوباما”.

كما أنها ليست مجرد مثال للفخامة ولكنها حصن لا يمكن اختراقه يسير على عجلات، وبالتالي فهي مثالية لتأمين الشخصيات السياسية.

وتتميز السيارة من الخارج بدرع من الدرجة العسكرية لا يقل سمكه عن 5 بوصات، مع مزيج من الصلب والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك مزدوج الصلابة لتفتيت المقذوفات.

ويبلغ سمك الأبواب المصفحة ثماني بوصات، وتتكون النوافذ من خمس طبقات من الزجاج والبولي كربونات، مما يمكنها من الصمود أمام الرصاص الخارق للدروع.

إلى جانب الإطارات المقاومة للتمزق والثقب مع وجود حواف فولاذية أسفلها مما يسمح بتشغيل السيارة حتى في حال تلف الإطارات، فضلاً عن خزان الوقود المصفح والذي لا يمكن أن ينفجر حتى بعض تعرضه لحادث.

أما من الداخل، تجمع السيارة بين الفخامة ونفس مستوى الحماية الموجودة في الخارج، كما يحصل الرئيس على هاتف يعمل بالأقمار الصناعية مع وصلات مباشرة لنائب الرئيس والبتاجون.

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