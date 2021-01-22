2021/01/22 | 10:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء بالوكالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/22 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء بالوكالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).