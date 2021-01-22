الساعدي: الحكومة تجاهلت الوجود الاميركي والشعب سقط ضحية قراراتها

2021/01/22 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان الحكومة تجاهلت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق، لافتة الى ان واشنطن تزيد من تدخلاتها بمعظم القرارات السياسية والاقتصادية ماجعل الشعب ضحية قرارات غير مدروسة.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة على الشعب جعل من ابناء الوطن يخرجون الى الشارع بحثا عن العمل وهو مايعرضهم لخطر التفجيرات والاستغلال الارهابي في كثير من الاحيان”.واضاف ان “اميركا تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في القرار السياسي والاقتصادي فضلا عن سيطرتها على الاجواء العراقية، ماجعل الحكومة رهينة القرارات الاميركية والسياسيات التي ترسمها واشنطن”.وبين ان “استمرار الحكومة بالابتعاد عن الشعب وتطبيق السياسيات الاجنبية وتجاهلها لقرار البرلمان، سيعيد مسلسل الدم الى الشارع العراقي من جديد، وسط محاولات لاعادة احياء الانقسامات الطائفية والفوضى عن طريق التفجيرات الارهابية خاصة مع مجيء بايدن صاحب فكرة تقسيم العراق وتصالح قطر مع السعودية حيث شهد العراق خلال فترة خلافهما استقرار من ناحية التفجيرات الانتحارية”.



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