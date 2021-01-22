2021/01/22 | 11:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعتبر الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القيمة وكذلك الفركتوز، لكن تناولها في فترة المساء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.حرقة في الليل إذا كانت معدتك حساسة أو لديك مشكلة الحموضة المعوية، يجب أن تفكر جيدا قبل تناول الفاكهة الحمضية مثل الأناناس أو التفاح في المساء.الحموضة المعوية هي حالة ينتقل خلالها حمض المعدة من المعدة ويعود إلى المريء.ويمكن أن تزداد شدتها عن طريق تناول الأطعمة الحمضية مثل الفاكهة.ويعزز النوم الحرقة.فإذا تناولت الفاكهة في المساء، قم بالمشي أولا ولا تستلقي على الفور.بحسب موقع “فيت فور فان”.قلق النوم ويقدم الفركتوز المتواجد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا يجب الامتناع عن تناول الفاكهة مساء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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