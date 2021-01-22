الكاظمي: سيكون الرد قاسيا ومزلزلا على سفك دماء العراقيين

2021/01/22 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن الرد سيكون قاسيا على سفك دماء العراقيين الطاهرة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إن الشعب العراقي أثبت صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي، مضيفا أن إرادة الحياة لدى الشعب وهم يتحدون الإرهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها، مؤكدا أن الرد سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون.

أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الارهاب التكفيري الداعشي.



إرادة الحياة لدى أهلنا و هم يتحدّون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها.ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 21, 2021

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