النجف.. القبض على محكوم بالإعدام بحوزته 2650 حبة مخدرة

2021/01/22 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، إلقاء القبض على متاجر بالحبوب المخدرة محكوم بالإعدام غيابيا في قضاء المشخاب.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت العملية بناء على معلومات دقيقة توافرت عن قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ليتم تشكيل فريق عمل …

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