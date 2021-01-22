الكاظمي: التغييرات الأمنية المقبلة لن تخضع للضغوطات والارادات السياسية

2021/01/22 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، على إثر الإعتداء الإرهابي الجبان الذي طال المدنيين الآمنين من أبناء شعبنا العراقي في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد.وبحسب بيان لمكتبه لقى “النور نيوز” نسخة منه، فان الكاظي، أمر …

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