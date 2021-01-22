تعرف على المحافظات التي سجلت حرارتها دون الصفر مئوي

2021/01/22 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني

2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق

البلاد، فيما أشارت إلى أن بغداد،

وأربيل، والسليمانية، وصلاح الدين،

وديالى، وبابل، والمو

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