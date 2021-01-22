شنيشل: الزوراء يمرُّ بمرحلة جيدة ولن يكون صيداً سهلاً

2021/01/22 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي

أنهى فريق الزوراء استعداداته تحضيراً لمواجهة ضيفه السماوة اليوم الجمعة على أديم ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الكرة الممتاز.

وقال مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، : إن" أغلب المباريات في الدوري هي صعبة جداً ولا يوجد فريق ضعيف ،والزوراء لن يكون صيداً سهلاً "، مبيناً أن "فريق الزوراء بدأ باستعادة جزء من توازنه من خلال المباريات الأخيرة والنتائج الايجابية التي أعطت الثقة بالفريق وجعلت كل تفكيره متجه نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب".

وتابع شنيشل أن" فريق السماوة من الفرق الجيدة التي لا يستهان بها، خصوصاً بعد تغيير الجهاز التدريبي بقيادة المدرب شاكر محمود الذي غير شكل الفريق وأصبحت نتائجه جيدة في الجولات الاخيرة"، لافتاً إلى أن" طموح النوارس هو الاستمرار بتحقيق النتائج الايجابية كون نقاط المباراة مع السماوة هي مثل ثلاث نقاط مع الشرطة والجوية ومع اي فريق، والمهم جمع أكبر عدد من النقاط لبلوغ الصدارة والمنافسة على اللقب".

من جانبه أكد مهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم لـ(واع)، أن" مباراة السماوة مهمة بالنسبة للفريق، والطموح في كل مباراة هو كسب النقاط الثلاث بغض النظر عن المنافس"، مبيناً أن" الفريق يمرّ بمرحلة جيدة جداً خصوصاً بعد المستوى الفني الذي ظهر عليه في المباريات الثلاث الماضية والجميع عازم على استمرار الفريق على حصد النقاط والوصول الى قمة جدول الترتيب".

يذكر ان فريق الزوراء يحتل المركز الرابع وفي جعبته 25 نقطة جمعها من 14 مباراة، فاز بست منها وسبعة تعادلات وخسارة واحدة.

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