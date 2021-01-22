تأجيل انطلاق “عراق أيدول”… حاتم العراقي يعلق: “قلوبنا موجوعة وفرحتنا خطفها الإرهاب”

2021/01/22 | 11:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفنان حاتم العراقي عن تأجيل انطلاق أولى حلقات برنامج المواهب “عراق أيدول”، وذلك حزناً على شهداء حادث العراق الذي وقع صباح أمس.

وكانت شهدت العراق تفجيرين انتحاريين أمس، في ساحة الطيران بوسط بغداد ضمن سوق للثياب، وراح إثرهما عشرات الضحايا ومئات الجرحى.

وقال العراقي عبر حسابه بموقع إنستغرام إنه حزين لما حدث في وطنه العراق من تفجير إرهابي راح ضحيته شهداء أبرياء، لذلك فقد تم تأجيل انطلاق أولى حلقات برنامج “عراق أيدول” الذي يشارك من خلاله ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

وعلق على صوره مكتوب عليها حداد على شهداء الوطن وقال: “قلوبنا موجوعة وفرحتنا خطفها الإرهاب نظراً لهذه الظروف التي يمر بها عراقنا الحزين على شهدائنا ومصابينا تم تأجيل أول حلقة من برنامج “عراق أيدول” اللهم ارحم شهداءنا وتعازينا الحاره لعوائلهم ولجرحانا الشفاء العاجل”.

وفي سياق متصل؛ تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع هذا الحادث الأليم في العراق واستنكروا ما حدث ودعوا للمصابين بالشفاء وللشهداء بالرحمة، وأبرزهم الفنانة العراقية رحمة رياض والفنانة يارا والإعلامي مصطفى الآغا، والفنانة سيرين عبدالنور، والفنانة نوال الزغبي.

يذكر أن برنامج “عراق ايدول” كان من المفترض انطلاق أولى حلقاته اليوم عبر شاشه “أم بي سي” العراقية وتضم لجنة التحكيم نجوماً شباباً هم سيف نبيل ورحمة رياض وحاتم العراقي.

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