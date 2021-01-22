2021/01/22 | 11:20 - المصدر: سفن سكاي

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(نص بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي)

الكاظمي يصدر اوامر بتغييرات كبرى في الاجهزة الامنية

اولا: اقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه وتكليف الفريق احمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

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ثانيا: اقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

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ثالثا: نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد.

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رابعاً: اقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية……

خامساً : اقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التغييرات في المناصب الأمنية عقب تفجيري ساحة الطيران 7 SKY TV.

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