2021/01/22 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد، يوم امس الخميس، تفجيرا ارهابيا مزدوجا اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين الابرياء الذين كانوا ينجزون اعمالهم اليومية.

من بين الشهداء اثنين من المواطنين الكورد احدهم من سكنة محافظة دهوك يدعى غازي حازم محمد ويبلغ من العمر 47 عاماً، حيث استلمت عائلته جثمانه وقامت بمواراته الثرى في مقبرة مجمع رزكاري في محافظة دهوك.

وقال احد اقراباء الشهيد: استلمنا جثمان الشهيد ليلة امس الخميس قمنا بمواراته الثرى في محافظة دهوك، مشيرا الى ان نجل الشهيد واحد اقربائه كانا معه واصيب احدهم بجروح.

واضاف: ان الشهيد فقد حياته فور وقوع الانفجار، مشيرا الى ان الشهيد لديه 4 اولاد وبنت، وتوجه الى بغداد لكسب رزقه ويعمل في نقل المواد الغذائية الى العاصمة بغداد وجلب بعص آخر منها الى محافظة دهوك.

وهذه القصة تدل على ان الارهاب لايفرق بين كوردي وعربي او تركماني ولا سني وشعي او مسيحي، فهو يستهدف جميع ابناء الشعب العراقي دون تفريق.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الارهاب لايفرق بين كوردي وعربي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الارهاب لايفرق بين كوردي وعربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).