إقالة 5 قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد

2021/01/22 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إصدار أوامر بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

وقال المتحدث باسم مكتب الكاظمي العسكري يحيى رسول في تصريح صحفي إن الأوامر شملت إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف بديلاً عنه.

وأشار إلى إقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف، أنه تم نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، و تكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد.

كما أفاد بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.

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