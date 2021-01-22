النجف.. اعتقال قاتل متخفٍ محكوم بالإعدام وبحوزته ’’مخدرات ومتفجرات’’

2021/01/22 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، القبض على متاجر بالحبوب المخدرة محكوم بالإعدام غيابيا في قضاء المشخاب. وقالت المديرية في بيان لها، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية تمت على بناء معلومات دقيقة توافرت عن قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة بالحبوب المخدرة". وأضافت، انه "تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم والقبض عليه، وضبط بحيازته ٢٦٥٠ حبة مخدرة مع رمانة يدوية هجومية وصاعق وبندقية كلاشنيكوف ومخازن عتاد ومستمسكات مزورة لإخفاء شخصيته الحقيقية كونه محكوما بالإعدام غيابيا لاتهامه بجريمة قتل قبل عدة سنوات".

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