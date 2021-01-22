تعرف على طقس العراق اليوم وحتى الثلاثاء المقبل

2021/01/22 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حالة طقس اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل....

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