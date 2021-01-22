الشروع باعادة اعمار اكبر متنزهات الموصل

2021/01/22 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا / شرعت مديرية بلدية الموصل باعمار اكبر متنزهاتها بعد ان حولتها عصابات داعش الى ثكنات عسكرية .وقال المهندس علي فاضل المشرف على اعمار المتنزه للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الفرق الهندسية في بلدية الموصل شرعت باعادة اعمار وتأهيل متنزه الموصل الواقع بمركز المدينة، على مساحة تُقدر بـ 27500 متر مربع ".واضاف ان " المشروع هو احد مشاريع الخطة الاستثمارية الاضافية لمحافظة نينوى 2019 ويتضمن اعمالا انشائية وكهربائية وزراعية ومنظومة سقي حديثة، فضلاً عن انشاء نافورة راقصة على مساحة تصل الى 1600 متر مربع، بالاضافة الى نصب منظومة انارة حديثة تتكون من ستة ابراج رئيسية واعمدة انارة موزعة على مساحة المتنزه.بالاضافة الى انشاء ابنية للخدمات الصحية".وتابع فاضل ان "مبالغ انشاء المتنزه تم تخصيصه من مبالغ الاستقرار والاعمار للمحافظة "/انتهى

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