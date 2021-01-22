نينوى :كلية الطب البيطري تنظم دورة عن طرق جمع العينات والفحوصات الفسلجية للدم والسائل المنوي في الدواجن

2021/01/22 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/نظم فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية والادوية في كلية الطب البيطري بجامعة الموصل دورة تدريبية الكترونية عن طرق جمع العينات والفحوصات الفسلجية للدم والسائل المنوي في الدواجن ، للمدة 18-20 كانون الثاني 2021.وقال الدكتور قصي الاحمدي رئيس جامعة الموصل للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "القيت في الدورة محاضرات الدورة تناولت شرحا مفصلا عن فسلجة الدم في الدواجن وطرق جمع العينات واجراء أختبارات الدم فضلا عن طرق تقدير مستوى الهيموكلوبين و حجم الخلايا المرصوصة، وعن موشرات الدم و مسحاته"لافتا الى انها "تطرقت الى فسلجة الجهاز التناسلي الذكري والبلوغ والنضج الجنسي والسيطرة الهرمونية على عملية تكوين النطف فضلاً عن التلقيح في الدواجن وطرق تخفيف السائل المنوي والاختبارات الخاصة بتقييم نوعيته في المختبر".وفي ختام اعمال الدورة تم اجراء اختبار الكتروني لمعرفة مدى استفادة المتدربين من المحاضرات التي القاها اساتذة الكلية ./انتهى

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