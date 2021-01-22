2021/01/22 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوغل يضع شارة سوداء حدادا على ضحايا تفجيرات بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/22 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل يضع شارة سوداء حدادا على ضحايا تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل يضع شارة سوداء حدادا على ضحايا تفجيرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).