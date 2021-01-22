الدفاع النيابية تدعو السياسيين إلى ترك التدخل بعمل القوات الأمنية

2021/01/22 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، السياسيين إلى ترك القوات الأمنية تطبق واجباتها بالشكل الصحيح لتجنب عودة مشاهد الانفجارات والرعب في البلاد.

وقال آل حيدر في تصريحات صحفية إن العديد من السياسيين يعارضون تطوير قدرات الجيش اللوجستية والاستخبارية ويتدخلون بشكل أو بآخر بهذا الملف، مؤكدا أن الاستخبارات العسكرية أشرت برسالة إلى عمليات بغداد والعمليات المشتركة بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود مخطط لاستهداف المواطنين يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن توقيت تفجيرات ساحة الطيران تؤشر ضعفا في الجانب الفني الداعم للقوات الأمنية.

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