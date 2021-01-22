غوتيريش يدعو الحكومة العراقية إلى تحديد هوية مرتكبي التفجيرات وتقديمهم للعدالة

2021/01/22 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة العراقية إلى تحديد هوية من يقف وراء التفجير الانتحاري الذي ضرب ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال غوتيريش في رسالة دان فيها التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف العاصمة بغداد، قال إن الحكومة العراقية مطالبة بتحديد هوية من يقف وراء تفجير ساحة الطيران وسط بغداد وتقديمهم للعدالة.

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