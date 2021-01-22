2021/01/22 | 11:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق، الجمعة، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، حيث تواجه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ مارس آذار.وسجل البر الرئيسي للصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 اليوم الجمعة حيث رصد 103 حالات مقارنة مع 144 أمس.وكانت 94 من الإصابات الجديدة حالات محلية.وبدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لمرض كوفيد-19 في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى ثلاثة أيام متعاقبة.وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات أمس الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.وقال مسؤولون محليون في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تواجه أسوأ موجة من الجائحة..



بؤرة جديدة في مصنع للحوم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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