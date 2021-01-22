الدفاع المدني تعلن السيطرة على حرائق إندلعت بجانب الرصافة في بغداد

2021/01/22 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، سيطرة فرق الاطفاء على سلسلة حوادث اندلعت في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اندلعت النيران في ثلاثة مخازن مخصصة لخزن وتجارة الدراجات النارية، وآخر لتجارة اللباد الخاص بالأسطح سريعة الاشتعال، والثالث …

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