2021/01/22 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اننا لن نسمح للارهاب والتفجير والمفخخات والاحزمة الناسفة ان تعود، فيما أشار الى الارهابيين والمحتلين والفاسدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لن نسمح للارهاب والتفجير والمفخخات ان تعود) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: لن نسمح للارهاب والتفجير والمفخخات ان تعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).