تعرف على حمية الصوم المتقطعة لفقدان نصف كيلو غرام اسبوعيا ​​

2021/01/22 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

197 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهرت دراسة علمية جديدة، ان حمية الصوم العلاجي او الصوم على مراحل متعددة يفقد الانسان العادي نحو نصف كيلو غرام من الوزن اسبوعيا.

وذكرت دراسة جديدة عن جامعة هارفارد الاميركية، ان "الصوم العلاجي يمكن تطبيقه عبر التوقف عن تناول الطعام ساعات عدة يوميا، او القيام به ليوم أو يومين فقط كل أسبوع، أو الصوم 5 أيام على التوالي كل بضعة أشهر، أو حتى 10 أيام أو أكثر على التوالي كل عام".

واضافت الدراسة، ان "المدة الأفضل للصوم تحدد وفقا لحالة الشخص الصحية، والمرحلة العمرية التي يمر بها، ووزنه، وما يعانيه من أمراض، وما يحصل عليه عادة من تغذية، ويتناول الصائم عادة في يوم صومه ما يعادل من 200 إلى 250 سعرا حراريا من العصائر والخضراوات والعسل، وأثناء مدة الصوم هذه يقوم الجسم بحرق الدهون بدلا من الاعتماد على الغلوكوز بوصفه مصدرا بديلا للطاقة".

واوضح، ان "الصوم المتقطع هو نمط أكل ينتقل فيه الشخص بين فترات من الصوم والأكل، وهو لا يحدد الأطعمة التي ينبغي أن تأكلها لكن متى يجب أن تأكلها، ومن ثم فهو ليس نظاما غذائيا، بل نظام لتوقيت تناول الطعام، وأثناء فترات الصوم تأكل القليل جدا أو لا تأكل شيئا على الإطلاق".

ووفقا لموقع هارفارد تي انش للصحة العامة هذه الأنماط من الصوم هي الأشهر:

1- صوم التناوب: التناوب بين أيام لا يكون فيها قيود على الطعام، وأيام أخرى تكون فيها وجبة واحدة توفر نحو 25% من احتياجات السعرات الحرارية اليومية، فمثلا الاثنين والأربعاء والجمعة صوم، والأيام الأخرى عادية.

2- صوم يوم كامل مرة أو مرتين: في يوم الصوم لا يتناول الشخص أي طعام أو ما يمثل 25% من احتياجات السعرات الحرارية اليومية، مع عدم وجود قيود على الطعام في الأيام الأخر، مثل نظام 5: 2، أي عدم تقييد الطعام مدة 5 أيام من الأسبوع، مع اتباع نظام غذائي 400-500 سعرة حرارية في اليومين المتبقيين.

3- صوم يومي بالساعات: مثلا 16:8، أي تناول الطعام على مدى 8 سعات فقط يوميا، والصوم في 16 ساعة المتبقية.

واضاف الموقع، ان "مراجعة منهجية لـ40 دراسة وجدت أن الصوم المتقطع كان فعالا لفقدان الوزن، مع خسارة نموذجية من 7-11 رطلا على مدى 10 أسابيع (الرطل يساوي 450 غراما).

وخلصت الدراسة الى ان "المقصود بالصوم هنا ليس فقط خفض كميات الطعام بغية فقدان الوزن، بل تغيير السلوكات المتبعة، فالرجوع إلى عادات تناول الطعام القديمة بسبب ضغوط الحياة أو فقدان الدافع، على سبيل المثال، من شأنه إعادة كل الوزن المفقود مجددا".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على حمية الصوم المتقطعة لفقدان نصف كيلو غرام اسبوعيا ​​) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على حمية الصوم المتقطعة لفقدان نصف كيلو غرام اسبوعيا ​​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).