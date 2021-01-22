2021/01/22 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار

العراقي الى الارتفاع في اسواق البورصة

الرئيسية والاسواق المحلية ، اليوم

الجمعة.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية

فقد ارتفعت ايضا حيث كان:

سعر بيع الدولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لايزال سعر صرف الدولار مرتفع مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لايزال سعر صرف الدولار مرتفع مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).