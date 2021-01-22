وزير :الوضع الصحي حرج جدا في لبنان.. ولا دواء سحريا حتى الآن لكورونا

2021/01/22 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الصحة السابق الدكتور محمد

جواد خليفة على أن الوضع الصحي حرج وصعب

جدا كما ان نتائج التلقيح تتطلب وقتا

طويلا لتبدأ بالظهور.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد خليفة

ألا دواء سحريا حتى الآن لكورو

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