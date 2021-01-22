الشباب والرياضة تؤكد استعداد البصرة لإستضافة خليجي 25

2021/01/22 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

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اكد مدير دائرة الشباب والرياضة في البصرة، صادق الكناني، الجمعة، استعداد المحافظة لاستضافة النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج، مؤكدة اتمام جميع الاجراءات الخاصة بمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي.

وقال الكناني، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (22 كانون الثاني 2021) ان المحافظة اثبتت نجاحها في اكثر من محفل دولي مثل بطولة الصداقة لنسختين ونهائي اتحاد اسيا والمباريات الودية مع قطر والسعودية والاردن وسوريا".

واضاف ان "محافظ البصرة وجه جميع الدوائر الخدمية لاظهار المدينة الرياضية بافضل شكل ممكن لاستضافة بطولة خليجي 25"، مؤكدا "جهوزية المحافظة لاستقبال اللجان المسؤولة عن تقييم الملاعب والبنى التحتية لاقامة البطولة هذا العام داخل المدينة الرياضية".

وبخصوص ودية منتخب العراق مع نظيره الكويتي اكد الكناني "اتمام جميع الاجراءات اللازمة لاقامة المباراة"، مشيرا الى ان "كافة الدوائر الخدمية والامنية تبذل جهودا لانجاح اقامة اللقاء داخل المدينة الرياضية".

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