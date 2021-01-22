2021/01/22 | 11:41 - المصدر: عين العراق

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الامن

الجمعة 22 يناير 2021 | 11:12 صباحاً | عدد القراءات : 26

الأمن النيابية: العراق بحاجة للتحالف الدولي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن أهمية تطوير قدرات الجيش العراقي القتالية، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى مساعدة قوات التحالف الدولي في الوقت الحالي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، ان "سياسة الولايات المتحدة الأميركية هي واحدة، سواء كان الرئيس ديمقراطياً أم جمهورياً، ومجيء جو بايدن إلى السلطة يعني أنه سينفذ سياسة بلاده على اعتباره موظفاً"، متوقعاً "عدم حصول تغييرات جوهرية في السياسة الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف أن "دونالد ترمب استغل صلاحياته بعنجهية واستعلاء على الواقع في السياسة بعقلية تجارية، وحتى الخبراء العسكريين والأمنيين يرونه شخصية مختلفة عن الرؤساء الأميركان السابقين، الذين تدرجوا في الوظيفة ولديهم باع في السياسة".

وبشأن مستقبل العلاقة المتوترة بين واشنطن وطهران، ذكر عبيد أن "سياسة بايدن قد تشهد تغييراً فيما يخص تقارب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران"، مردفاً أن "هنالك بعض التغييرات الشكلية ستحصل، لكن سياسة الأمن القومي الأميركي باقية على حالها".

وبخصوص التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد تولي جو بادين الرئاسة، خلفاً لدونالد ترمب، أوضح أن "الاتفاقيات العسكرية بين بغداد وواشنطن مستمرة، من حيث التعاون المشترك والتسليح والتجهيز والأمور اللجوستية الأخرى".

عبيد أضاف أن "العراق بحاجة إلى الاستشارة والمعلومات الاستخبارية والمساعدة من التحالف الدولي"، لافتاً إلى أن "القوة الجوية والدفاع الجوي لا زالا أضعف القطاعات في القوات الأمنية العراقية".

وبخصوص تخصيصات القوات الأمنية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لفت عبيد إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية طالبت أن يكون هنالك اهتماماً بقطاع الدفاع الجوي والقوة الجوية"، مؤكداً "حاجة البلاد إلى قطع غيار للأسلحة وكذلك رادارات حديثة ومنظومة صواريخ متطورة".

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