اللواء رسول: قواتنا الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة ساحة الطيران

2021/01/22 | 11:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية ستصل الى منفذي جريمة ساحة الطيران.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان متابعاً ومشرفاً ميدانياً على ما حدث وعقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين في عمليات بغداد وبحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخباراتية”، لافتاً إلى أن ” القائد العام أمر بفتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني وملاحقة الخلايا الارهابية ،ووجه القوات الأمنية بحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانياً ،ووجه أيضاً بأن تكون قطعات الجيش مساندة […]

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