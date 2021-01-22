العراق.. تحذير من تكرار العمليات الإرهابية مع قرب موعد الانتخابات- عاجل

2021/01/22 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدد اليوم- بغداد

حذر عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، اليوم الجمعة (٢٢ كانون الثاني٢٠٢١)، من تكرار العمليات الإرهابية التي حدثت يوم أمس وسط بغداد مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العملية السياسية في العراق مستهدفة من قبل الدول المتآمرة على البلاد، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع حدة تلك العمليات مع قرب موعد الانتخابات المبكرة".

وأضاف، أن "العراق سيبقى ضمن تآمر على العملية السياسية وابناء الشعب، لذا نعتقد أن القوات الأمنية قادرة على تحمل مسؤولياتها لحماية البلد وشبعه، وعدم السماح بتكرار التفجيرات".

ويوم أمس، شهدت العاصمة بغداد، انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، أن الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعتهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد، بعد التفجيرين الإرهابيين اللذين حدثا في ساحة الطيران وأوقعا عدداً من الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العمليات المشتركة قولها إنها "تتعهد باعتقال من ساعد الإرهابيين في الوصول إلى بغداد"، مشيرة إلى أن "بغداد آمنة وقواتنا الأمنية قادرة على التصدي وإيقاف أي هجوم".

وتابعت، أن "الضغط الذي مارسته القوات الأمنية على الإرهابيين دفعهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية في بغداد"، مضيفةً: "مصممون على إنهاء عصابات داعش من الوجود نهائياً".

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