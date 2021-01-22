بايدن يصدر 10 أوامر جديدة لمواجهة فيروس كورونا

2021/01/22 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن عشرة أوامر خاصة بإجراءات مكافحة كورونا بما في ذلك وثيقة تنص على إخضاع القادمين للبلاد جوا للحجر الصحي دون تحديد مدة الحجر.

وفرض بايدن إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا تضمنت إلزام المواطنين بارتداء الكمامة مؤكدا أن هذا يعد عملا وطنيا لمواجهة الوباء، فيما ألزم الأشخاص الوافدين إلى الولايات المتحدة بإجراء فحص كورونا قبل ركوب الطائرة والخضوع لحجر صحي بعد وصوله إلى أميركا إضافة إلى ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا على أي شخص قادم إلى الولايات المتحدة فضلا عن ارتدائها خلال السفر بين الولايات عبر القطارات والطائرات والحافلات لتجنب تفشي السلالات الجديدة من الفيروس في البلاد.

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