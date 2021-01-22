المحنا: التحقيقات بشأن اعتداء ساحة الطيران ستكون سرية ولن تعلن حاليا

2021/01/22 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية عن وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، ان تنظيم داعش الارهابي مازال موجودا ويمتلك خلايا نائمة، مؤكدا ان تفجير ساحة الطيران لن يكون له الأثر الكبير على حياة البغداديين.

وبين المحنا ان الوزارة تمتلك ما يكفي من العدة والعدد لحماية العراقيين، مضيفا ان الأمور طبيعية في بغداد ولن يحدث قطع في الشوارع، لافتا الى ان التحقيقات بشأن تفجير ساحة الطيران في بغداد ستكون سرية ولن تعلن حاليا.

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