2021/01/22 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل، وأنه يجب تقديم اعتراض على التقرير الإعلامي بشأن الإلغاء المحتمل.كانت صحيفة التايمز قالت إن الحكومة اليابانية توصلت ضمنياً لقرار عدم إقامة الأولمبياد، بسبب جائحة فيروس كورونا، والتركيز على استضافتها في الموعد التالي المتاح في 2032.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكمة طوكيو تنفي إمكانية إلغاء أو تأجيل الأولمبياد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكمة طوكيو تنفي إمكانية إلغاء أو تأجيل الأولمبياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).