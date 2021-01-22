رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد السبت

2021/01/22 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ، مواعيد الرحلات الجوية لشركة الخطوط العراقية ليوم غد السبت، كما اعلنتها وزارة النقل./انتهى5

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