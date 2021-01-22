مدير ناحية السعدية يتولى ادارة جلولاء / بالوكالة /

2021/01/22 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تولى مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى أدارة ناحية جلولاء / بالوكالة / .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان ادارة ديالى المحلية اصدرت امرا اداريا بتولي احمد الزركوشي مدير ناحية السعدية بادارة ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة / بالوكالة / .واضاف ان الزركوشي باشر بمهام عمله الاداري بانجاز معاملات المواطنين والالتزامات الادارية الاخرى ./انتهى

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